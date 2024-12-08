SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı kontrolü ele geçirmesi sonrası Suriyeliler kutlama yaptı.
Akyazı ilçesinde yaşayan Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolü ele geçirmesini sevinç gösterileriyle kutladı. Suriyeliler, Gazi Süleyman Paşa Camii avlusunda toplanarak Esad aleyhine sloganlar attı. Suriyeliler daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/AKYAZI(Sakarya),
Son Dakika › Güncel › Akyazı'daki Suriyeliler Şam'ın Kontrolü İçin Kutlama Yaptı - Son Dakika
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