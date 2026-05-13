Akyurt\'ta ÇEDES Yıl Sonu Şenliği Düzenlendi

Ankara'da, Akyurt İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ÇEDES Yıl Sonu Şenliği düzenlendi.

ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen programa Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Tiryaki, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız, Akyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eren Poyrazoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Kara ile diğer ilgililer, din görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda gerçekleştirilen protokol konuşmaları, semazen gösterileri ve judo gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Daha sonra ortaokullardan gelen yaklaşık 200 öğrenci, kurulan çeşitli etkinlik istasyonlarında hem eğlendi hem öğrendi.

Program kapsamında ayrıca 7-10 Yaş Kur'an Kursları Sergisi'nin açılışı da yapıldı.