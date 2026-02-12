Akyurt'ta Kuşlar İçin Yuva ve Yemlikler Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akyurt'ta Kuşlar İçin Yuva ve Yemlikler Hazırlandı

Akyurt\'ta Kuşlar İçin Yuva ve Yemlikler Hazırlandı
12.02.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyurt'ta izci grubu, soğuk havada kuşlara yuva ve yemlikler yerleştirdi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kuşlar için çeşitli yerlere yuva asıldı.

İlçe Müftülüğü izci grubu tarafından, soğuk hava ve kar nedeniyle beslenme sorunu yaşayan kuşlar için yuva ve yemlik hazırlandı.

Kuş yuvaları ve yemlikler, izciler tarafından Müftülük ve bazı camilerin bahçeleri ile çeşitli alanlardaki ağaçlara yerleştirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Akyurt, Ankara, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyurt'ta Kuşlar İçin Yuva ve Yemlikler Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:59:35. #7.11#
SON DAKİKA: Akyurt'ta Kuşlar İçin Yuva ve Yemlikler Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.