Ankara'nın Akyurt ilçesinde kuşlar için çeşitli yerlere yuva asıldı.
İlçe Müftülüğü izci grubu tarafından, soğuk hava ve kar nedeniyle beslenme sorunu yaşayan kuşlar için yuva ve yemlik hazırlandı.
Kuş yuvaları ve yemlikler, izciler tarafından Müftülük ve bazı camilerin bahçeleri ile çeşitli alanlardaki ağaçlara yerleştirildi.
Akyurt'ta Kuşlar İçin Yuva ve Yemlikler Hazırlandı
