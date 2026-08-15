Akyurt'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanışı
Akyurt'ta Yaz Kur'an Kursları kapanış programında öğrencilere ödüller verildi.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı düzenlendi.
Necip Fazıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Tiryaki, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eren Poyrazoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Sure ezberlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.
Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akyurt'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanışı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?