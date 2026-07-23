Ala'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika
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Ala'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama

23.07.2026 21:20
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Efkan Ala, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınayarak, uluslararası hukukun çiğnendiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınayarak, "Mescid-i Aksa münhasıran Müslümanlara aittir ve bu gerçek ne işgalle ne de sahada yaratılan oldubittilerle değiştirilemez. Netanyahu hükümetinin bu provokasyonları sürdürmesi, uluslararası hukuku bilerek çiğnediğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskının işgalin kutsal mekanlara sirayet eden yeni bir halkası olduğunu belirtti.

"Bir İsrail bakanının, yanındaki aşırılık yanlısı güruhla birlikte, güvenlik güçlerince fiilen korunarak Mescid-i Aksa'ya girmesi, provokasyonun artık devlet politikasına dönüştüğünün itirafıdır." değerlendirmesinde bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Bunu en sert ifadelerle kınıyoruz. Kudüs'teki kutsal mekanların statüsü müzakere konusu değildir. Mescid-i Aksa münhasıran Müslümanlara aittir ve bu gerçek ne işgalle ne de sahada yaratılan oldubittilerle değiştirilemez. Netanyahu hükümetinin bu provokasyonları sürdürmesi, uluslararası hukuku bilerek çiğnediğinin göstergesidir. Sessiz kalmak, bu ihlallere ortak olmaktır. Uluslararası toplumu, somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

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