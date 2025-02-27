Ala'dan Öcalan'a Silah Bırakma Çağrısı Değerlendirmesi

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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma çağrısını" değerlendirdi. Ala, "En son çağrıya ilişkin de söyleyeceğimiz şey sonuca bakmalıyız, sonuca odaklanmalıyız. Bu çağrı yerine getirilecek mi muhatapları tarafından? Muhatabı kim? Muhatabı terör örgütü. Örgüt bu şansı değerlendirmeli ve bu çağrıya uymalıdır. Terör örgütü kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" dedi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesi çağrısında bulundu. Öcalan'ın çağrısına ilişkin AK Parti'den ilk değerlendirme, AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan geldi. Ala, A Haber'de katıldığı bir programda Öcalan'ın çağrısıyla ilgili şunları kaydetti:

"Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesi. Özü bu. Biz de sonuca bakarız. Tabii bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız Türkiye olarak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri, ilk hükümeti kurduğu andan itibaren Türkiye'de terörle mücadelede nasıl bir politika izlediği bütün dünya tarafından biliniyor. O zamandan beri kararlı bir biçimde terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarma konusunda yapılması gerekenleri yaptı. AK Parti bütün bu süreçlerde gerçekten ciddi inisiyatifler aldı. En son çağrıya ilişkin de söyleyeceğimiz şey sonuca bakmalıyız, sonuca odaklanmalıyız. Bu çağrı yerine getirilecek mi muhatapları tarafından? Muhatabı kim? Muhatabı terör örgütü. Örgüt bu şansı değerlendirmeli ve bu çağrıya uymalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, başından beri gösterdiği sağlam, dirayetli irade ve sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yine açıklamaları Türkiye'de, terörsüz bir Türkiye hedefini milletimizin önüne koydu. Nihai hedefimiz nedir? Terörün olmadığı bir Türkiye'dir.

Gelinen bu aşamada bu çağrı da muhataplarına iletildi. Bu aşamada çağrının yapılmış olması da sürecin işlemesi bakımından, yani bugüne kadar yapılanların sonuca ulaşması bakımından bir aşamadır. Ne kadar anlamlı olacak, ne kadar belirleyici olacak. Bu sonuca göre değerlendirilecektir.

"Terör örgütü kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak"

Terör örgütü bu çağrıyı değerlendirir, silah bırakır ve toplanır kendilerinin feshine karar verirseler, yani terör örgütü kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. Bugüne kadar terörle mücadelede çok ciddi mesafeler katetti Türkiye ve bugüne geldi. Terörle herhangi bir yere, hedefe varılamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Bu da ortaya çıkıyor."