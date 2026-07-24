Alabalık Yavruları Su Kaynaklarına Salınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alabalık Yavruları Su Kaynaklarına Salınıyor

24.07.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar, alabalık yavrularını iç sulara salarak biyolojik çeşitliliği artırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz bölgesinde bulunan derelerden alınan anaç balıklardan üretilen yavruları iç su kaynaklarına salarak biyolojik çeşitliliği artırıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, 2005 yılında Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Orta Karadeniz bölgesinde bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'taki derelerden anaç alabalıklar toplandı.

Anaç alabalıklar, Trabzon'daki Maçka Altındere Alabalık Üretim İstasyonu'nda yavrulatılarak, anaçların alındığı derelere yavru olarak salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, AA muhabirine, Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi ile doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ekosistemlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

"Alabalık yavrusu salımı yapmaya devam edeceğiz"

Bu doğrultuda su kaynaklarına bırakılan alabalıkların Maçka Altındere Alabalık Üretim İstasyonu'nda yetiştirildiğini belirten Doğan, "Önceden tespit edilen derelerden alınan anaç balıklardan üretilen yavrular, doğal ekosistemi ve genetik devamlılığı korumak amacıyla kendi derelerine geri salınmaktadır. Aynı bölgelere tekrarlı balık salımı yapılmasının amacı, doğal alabalık popülasyonlarını güçlendirmek ve biyolojik çeşitliliği korumaktır." dedi.

Doğan, doğal su kaynaklarının korunması için alabalık yavrusu salımı yapmaya devam edeceklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki derelere 35 bin, Akkuş ilçesindeki derelere 15 bin, Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerindeki derelere 10 bin alabalık saldık. Projenin başladığı 2005 yılından itibaren bölge müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerine 1 milyon 161 bin doğal alabalık salınmış. Bunların 215 bini Abant alabalığıdır."

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alabalık Yavruları Su Kaynaklarına Salınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 12:00:22. #7.12#
SON DAKİKA: Alabalık Yavruları Su Kaynaklarına Salınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.