Alabama'da doğal gaz hattında çıkan yangın söndürüldü, sevkiyat aksamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Alabama eyaletinde Southern Natural Gas hattında çıkan kısmi yangın söndürüldü, ölüm ya da yaralanma yaşanmadı. Şirket, hattın bir kısmının kapatıldığını ancak gaz sevkiyatının etkilenmediğini bildirdi. Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.
ABD'nin Alabama eyaletindeki kırsal bölgede bir doğal gaz boru hattında meydana gelen kısmi yangında yükselen alev ve duman kilometrelerce uzaktan görüldü.
ABC News televizyonunun haberine göre ülkenin güneydoğusundaki eyaletin Sumter bölgesi yakınlarındaki kırsal bölgeden geçen Southern Natural Gas doğal gaz hattında kısmi yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye birimleri yangını söndürdü.
Olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma yaşanmadı.
Alabama merkezli Southern Natural Gas şirketi, yaptığı açıklamada acil durum ekiplerinin, yangın bölgesinde güvenlik önlemleri aldığını belirtti.
Yangın nedeniyle hattın bir kısmının kapatıldığını kaydeden şirket, müşterilere doğal gaz sevkiyatının olaydan etkilenmediğini bildirdi.
Kilometrelerce uzaktan fark edildi
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yangın sonrası gökyüzüne alev ve dumanın metrelerce yükseldiği görüldü.???????
ABD basınında yangının kilometrelerce uzaktan fark edilebildiği aktarıldı.
Yangının nedeni araştırılıyor.
Southern Natural Gas doğal gaz hattı, ABD'nin Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi ve Tennessee eyaletlerinden geçiyor.
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