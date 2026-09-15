Alaca'da ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay'dan gıda kolisi desteği verildi

Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay İlçe Temsilciliğince ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı gerçekleştirildi.

Kızılay ekiplerince hazırlanan temel gıda ürünlerinin yer aldığı koliler, gönüllü çalışanların desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırıldı.

Türk Kızılay gönüllüsü Gamze Sezer AA muhabirine, insanlara yardım etmenin, onlara el uzatmanın vicdanen rahat hissettirdiğini ve elinden geldiğince yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

Birlikten kuvvet doğacağını belirten Sezer, "Daha çok insana ulaşabilmek için daha çok gönüllüye ihtiyacımız var." dedi.