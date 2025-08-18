Çorum'un Alaca ilçesinde ağaca çarparak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Fatih K. idaresindeki 19 AAT 481 plakalı otomobil, Çorum Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yanmaya başladı.
İhbar üzerine caddeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Alaca'da otomobil ağaçla çarpıp yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?