Alaca'da sağanak ve dolu yağış hayatı felç etti - Son Dakika
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Alaca'da sağanak ve dolu yağış hayatı felç etti

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle caddeler göle dönerken ilçedeki dereler taştı. Tarım arazileri sular altında kaldı ve ekili alanlar zarar gördü.

31.05.2024 19:11
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Alaca'da sağanak ve dolu yağış hayatı felç etti

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.

Öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış ilçe merkezinde sele neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle caddeler göle dönerken ilçedeki dereler taştı.

Alaca merkezde dolu yağışı etkili olurken İlçeye bağlı İbrahim köyü ve İbrahim barajı civarında ise yoğun yağış etkili oldu. Bölgede oluşan sel ilçe merkezine doğru hareket edince belediye ekipleri anında müdahale etti.

İlçe merkezinden etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrasında Çorum caddesinde oluşan sel sularından dolayı cadde trafiğe kısmi olarak kapanırken belediye ve trafik ekipleri tedbirleri artırdı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında belediye ekiplerinden bilgi aldı.

Diğer taraftan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle meydana gelen selde tarım arazileri sular altında kaldı. İlçe genelinde günlerdir aralıklarla süren sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, ekili alanlar ise büyük oranda zarar gördü.

Kaynak: İHA

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