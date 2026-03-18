Alaca\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpıp, takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaca-Çorum karayolunda meydana geldi. Çorum'dan Alaca yönüne giden Orhan A. (63) yönetimindeki 19 KF 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Orhan A. ile araçta yolcu olarak bulunan Burakcan A. (16) ve Ramazan A. (77) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Orhan A., burada yapılan tedaviden sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.