Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alptimuçin T. idaresindeki 34 UA 7406 plakalı otomobil, Kırıkkale-Tokat kara yolu Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma T. ve Alçin T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaca'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
