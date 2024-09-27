Alacak Meselesi Cinayetinde Duruşma Başladı

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Bağcılar'da 4 ay önce alacak meselesi nedeniyle Gökhan Göktaş'ı silahla öldürdüğü ileri sürülen sanık Furkan Gök'ün yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Gök, müştekilerden maktulün babası Fehmi Göktaş, annesi Nurten Göktaş, eşi Gizem Göktaş ve taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Furkan Gök, maktul Gökhan Göktaş'ı kuzeni Eyüp Göktaş vasıtasıyla tanıdığını, Gökhan ve Eyüp'ün araç alım satım işi yaptığını, olaydan bir yıl önce tüm parasını vererek 400 bin lira karşılığında onlardan taksi aldığını ancak aracı kendi üzerine almadığını ileri sürdü.

Sanık Gök, aracın aylık kira bedelini maktul Göktaş'ın hesabına aylık olarak gönderdiğini ancak maktulün parayı plaka sahibi olan işletmeye göndermediğini ve aracına el konulduğunu söyledi.

Olayı konuşmak için çok kez maktulü aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Gök, "Bir süre sonra Gökhan'a ulaştım, bana konum gönderdi. Yanına gittim. Ben ailesini para mevzuundan dolayı daha önce aramıştım. Gökhan da bana 'Ailemi niye arıyorsun, rahatsız ediyorsun? Sorunumuzu kendimiz halledelim. Sana para mara vermiyorum' diyerek küfür etti." dedi.

Gökhan Göktaş'ın olay sırasında elini beline atmaya yeltendiğini iddia eden sanık Gök, "Ben de alkollü olduğumdan üzerimdeki silahı çekip Gökhan'ın ayaklarına doğru 3 el ateş ettim. Gökhan yere düştü, kapandı. Ben Gökhan'ın üst bölgelerine ya da kafasına doğru ateş etmedim. Yoldan geçen taksiciyi çevirip karakola gittim. Pişmanım, karşı taraftan özür diliyorum." diye konuştu.

Maktulün eşi müşteki Gizem Göktaş ise sanık Furkan Gök'ün eşi Gökhan'dan alacaklı olduğuna dair bilgisi olduğunu, ancak eşinin alacak verecek meselelerini kendisine detaylı anlatmadığını belirtti.

Eşinin tehditler aldığını ifade eden Gizem Göktaş, "Benim kızım her gün yıldızlara bakarak babasıyla konuşuyor. Bizim adresimiz bellidir. Telefonumuz herkeste vardır. Bize ulaşılabilir. Eşim vefat etmeden 3 gün önce 'Beni tehdit ediyorlar, baş etmeye çalışıyorum, borçlarım var.' dedi. Sanığın savunmalarını kabul etmiyorum. Eşimin eli belinde bir sürü fotoğrafı var. Konuşurken elini sürekli beline koyar." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 11 Mayıs 2024'te yaşanan olay öncesi sanık Furkan Gök ile maktul Gökhan Göktaş arasında araç alışverişine dayalı husumet bulunduğu belirtiliyor.

Sanığın, maktulün kendisine 500 bin lira borcu olduğunu belirttiği anlatılan iddianamede, olay günü sanığın maktulü aradığı ve alacak verecek meselesini konuşmak için bir araya gelen taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası Gök'ün hayati bölgeleri hedef alarak öldürme amacıyla Göktaş'a 3 el ateş ettiği kaydediliyor.

İddianamede sanık Furkan Gök'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.