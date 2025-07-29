Alacak Tartışması Kavga Çıkardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye, Cumhuriyet Mahallesi'nde İ.K. ile E.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.K, soda şişesiyle E.K'nin başına vurdu.
Yaralanan E.K, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.K. gözaltına alındı.
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