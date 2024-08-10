Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde alacak verecek nedeniyle kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 7 Ağustos'ta tartıştığı Emre Baş'ı (32) bıçaklayarak kaçan şüpheli A.C.F'yi (21) Yaşar Doğu Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Kökçüoğlu Mahallesi Oruçbey Caddesi üzerinde Emre Baş ile A.C.F. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında A.C.F. bıçakla Baş'ı yaralamış, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baş, kurtarılamamıştı.
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