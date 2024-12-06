Samsun'un Alaçam ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan bocce spor salonunun inşaatı başladı.
İnşaatına başlanan 177 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunda 4 raffa, 8 volo sahası bulunacak.
Yapımı tamamlandığında uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek bocce spor salonunun inşaatının bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Alaçam'da Bocce Spor Salonu İnşaatı Başladı - Son Dakika
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