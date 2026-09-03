Alaçam'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve anne adayları bilgilendirildi - Son Dakika
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Alaçam'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve anne adayları bilgilendirildi

Alaçam\'da Halk Sağlığı Haftası\'nda anne ve anne adayları bilgilendirildi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte anne ve anne adaylarına gebelik, doğum ve yenidoğan dönemine dair bilgiler verildi. Toplum Sağlığı Merkezi'nce gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca anne sütü, el hijyeni ve sağlıklı çocuk gelişimi konularında farkındalık oluşturuldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" temasıyla bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi'nce gerçekleştirilen etkinlikte anne ve anne adayları gebelik öncesi dönem, gebelik süreci, doğuma hazırlık, lohusalık ve yenidoğan dönemi hakkında bilgilendirildi.

Gebe okullarında sunulan ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin tanıtıldığı etkinlikte, anne ve bebek sağlığının korunması, gebelik döneminde yapılması gereken sağlık kontrolleri ve taramalar, anne sütüyle beslenme, el hijyeni ve sağlıklı çocuk gelişimi konularında bilgiler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaçam'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve anne adayları bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaçam'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve anne adayları bilgilendirildi - Son Dakika
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