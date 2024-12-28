Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki tüketiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 50 litre etil alkol, 52 litre sahte içki, 8 alkol kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 tüfek kartuşu, 3 amaç dışı bıçak ve 149 tabanca mermisi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Ö.P, S.Ç. ve M.C. emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Alaçam'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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