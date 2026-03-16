Alaçam\'da şehit kızına anlamlı doğum günü kutlaması

Samsun'un Alaçam ilçesinde Alaçam Gençlik Merkezi tarafından anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un kızı Zeynep için 6. yaş günü kutlaması düzenlendi.

Alaçam Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen doğum günü programında Zeynep için pasta kesildi, çeşitli oyunlar oynandı ve eğlenceli anlar yaşandı. Gençlik Merkezi idaresi ve gönüllüleri tarafından hazırlanan sürpriz kutlama, minik Zeynep ve arkadaşlarına unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlikte Zeynep'in mutluluğu gözlerinden okunurken, programa katılan genç gönüllüler de şehit ailesinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, şehit ailelerinin kendileri için büyük bir emanet olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerle hem çocukların yüzünü güldürmeyi hem de şehit ailelerine destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve Zeynep'e çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.