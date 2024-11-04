Samsun'un Alaçam ilçesinde yol kontrollerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Sinop kara yolu Yakacık Mahallesi'nde yol kontrolünde, şüpheliler M.Ç. (40) ile E.Ç'nin (42) üzerinde arama yaptı.
Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaçam'da Yol Kontrolünde İki Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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