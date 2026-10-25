Alaçam\'daki Kızlan Yaylası sonbaharda sarı ve turuncu tonlarla dronla görüntülendi

SAMSUN'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncunun tonlarına büründü. Yaylada manzara, dronla görüntülendi.

Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, sonbaharın gelişiyle ziyaretçilerine güzel görüntüler sundu. İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta ve 1000 metre rakımda bulunan Kızlan Yaylası'nda ağaçların yaprakları sonbaharda renk değiştirdi. Ormanlarda sarı, kırmızı ve turuncu tonlarının hakim olduğu görüldü. Kızlan Yaylası, Samsunlu video içerik üreticisi Murat Somuncu ve arkadaşları tarafından dronla görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, sonbahar renklerinin orman ve yayladaki doğal güzelliği gözler önüne serildi.