Alaçam'daki Kızlan Yaylası sonbaharda sarı ve turuncu tonlarla dronla görüntülendi - Son Dakika
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Alaçam'daki Kızlan Yaylası sonbaharda sarı ve turuncu tonlarla dronla görüntülendi

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Alaçam\'daki Kızlan Yaylası sonbaharda sarı ve turuncu tonlarla dronla görüntülendi
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Alaçam'daki Kızlan Yaylası, sonbaharla ağaç yapraklarının sarı, kırmızı ve turuncu tonlara dönmesiyle renkli görüntüler sundu. İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta, 1000 metre rakımdaki yayla, Murat Somuncu ve arkadaşlarınca dronla görüntülendi.

SAMSUN'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncunun tonlarına büründü. Yaylada manzara, dronla görüntülendi.

Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, sonbaharın gelişiyle ziyaretçilerine güzel görüntüler sundu. İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta ve 1000 metre rakımda bulunan Kızlan Yaylası'nda ağaçların yaprakları sonbaharda renk değiştirdi. Ormanlarda sarı, kırmızı ve turuncu tonlarının hakim olduğu görüldü. Kızlan Yaylası, Samsunlu video içerik üreticisi Murat Somuncu ve arkadaşları tarafından dronla görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, sonbahar renklerinin orman ve yayladaki doğal güzelliği gözler önüne serildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Alaçam'daki Kızlan Yaylası sonbaharda sarı ve turuncu tonlarla dronla görüntülendi - Son Dakika
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