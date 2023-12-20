Alaçam Kaymakamı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde İnceleme Yaptı

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Kaymakam Kayabaşı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Recep Tunç ile Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde inceleme gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Kayabaşı'na kurumun yapısı, personel durumu, yürütülen işlemler, spor faaliyetleri, gençlik merkezindeki çalışmalar ile yurtta barınan öğrencilerle ilgili bilgi verdi.

Kayabaşı, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, memurlara, antrenörlere ve eğiticilere çalışmalarında başarı diledi.

Kayabaşı, gençlere en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.