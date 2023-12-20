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Alaçam Kaymakamı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde İnceleme Yaptı - Son Dakika
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Alaçam Kaymakamı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde İnceleme Yaptı

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Recep Tunç ile birlikte Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, kurumun yapısı, personel durumu, yürütülen işlemler, spor faaliyetleri ve gençlik merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Kayabaşı, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, çalışanlara başarılar diledi ve gençlere en iyi hizmetin sunulması için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.

Alaçam Kaymakamı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde İnceleme Yaptı
20.12.2023 - 15:47,  Güncelleme: 15:47
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Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Kaymakam Kayabaşı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Recep Tunç ile Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde inceleme gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Kayabaşı'na kurumun yapısı, personel durumu, yürütülen işlemler, spor faaliyetleri, gençlik merkezindeki çalışmalar ile yurtta barınan öğrencilerle ilgili bilgi verdi.

Kayabaşı, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, memurlara, antrenörlere ve eğiticilere çalışmalarında başarı diledi.

Kayabaşı, gençlere en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.

Kaynak: AA
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