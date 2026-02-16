Alaçam Mezarlığında Fırtına Hasarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alaçam Mezarlığında Fırtına Hasarı

Alaçam Mezarlığında Fırtına Hasarı
16.02.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da fırtına nedeniyle mezarlıkta 9 ağaç devrildi, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle mezarlıkta hasar oluştu.

Alparslan Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu ekonomik ömrünü tamamladığı belirtilen 9 ağaç devrildi.

Devrilen ağaçların çevredeki bazı mezarların üst yapılarına zarar verdiği bildirildi. Olayın ardından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı, zarar gören mezar taşlarının belediye ekiplerince onarılacağı öğrenildi.

Öte yandan mezarlıkta daha önce aydınlatma, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda mezar içi aydınlatma için 12 metre uzunluğunda 2 poligon direk dikildiği, her direkte 4 150 watt projektör bulunduğu, 35 oturma bankının yenilendiği, biriken dip çökeltilerin temizlendiği ve 80 yeni ağaç dikildiği kaydedildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Alaçam, Samsun, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam Mezarlığında Fırtına Hasarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:25:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Alaçam Mezarlığında Fırtına Hasarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.