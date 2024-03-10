Alaçamspor Bocce Takımı Sporcusu Selma Kalanç Türkiye Şampiyonu Oldu

Alaçamspor bocce takımı sporcusu Selma Kalanç, Volo Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
Mersin'de 7-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Kalanç, Türkiye şampiyonu olurken Alaçamspor bocce takımı sporcusu Fatmanur Alçin de Türkiye üçüncüsü oldu.
Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcularını tebrik ederek, "Yağmur, soğuk, sıcak demeden 3 ay boyunca Volo Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. Sporcularımın hepsiyle gurur duyuyorum. Alaçam'ın köylerinde yaşayan bu çocuklar ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk kazandılar. Alaçam'a kapalı bir bocce sahası yapılmasını çok istiyoruz. Bu sayede daha fazla köy çocuğuna ulaşıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. En büyük arzumuz 7-11 Mayıs tarihleri arasında Fransa Saint Vulbas'ta yapılacak Dünya Volo Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getirmek olacak." dedi.
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