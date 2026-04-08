Alaçatı Ot Festivali 15. Yılında Uluslararası Boyut Kazanıyor

08.04.2026 18:40
Çeşme Belediyesi'nin düzenleyeceği Alaçatı Ot Festivali, bu yıl ilk kez 6 gün sürecek ve 13 ülkeden 50 şefin katılacağı uluslararası gastronomi yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Festival, bölgenin kültürel ve gastronomik değerlerini tanıtmayı amaçlıyor.

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali'nin lansmanı, Çeşme'de Arkas Sanat Alaçatı'da yapıldı. Festival, Alaçatı'nın doğal, kültürel ve gastronomik mirasını daha geniş ölçekte görünür kılmayı hedefliyor. Dünya Şefler Birliği (World Chefs) akreditasyonuyla uluslararası boyut kazanan festival, bu yıl ilk kez 6 gün sürecek. Programın ilk 3 günü, profesyonel şefler ile lise ve üniversite öğrencilerinin katılacağı uluslararası gastronomi yarışmalarına ayrılacak. Yarışmalara 13 ülkeden 50 şef katılacak.

Bu yılın seçili otu 'körmen' olarak belirlenirken, körmenin yerel mutfaktaki kullanımları ve geleneksel tariflerle birleşen lezzetleri ziyaretçilere sunulacak. Festival stantlarında ise yalnızca otlardan yapılan ve el emeği ürünler yer alacak. Söyleşi, atölye, sergi, gastronomi etkinlikleri, spor aktiviteleri ve kültür-sanat buluşmalarının gerçekleştirileceği festival kapsamında Nil Karaibrahimgil, Mert Demir ve Şevval Sam da konser verecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı döneme denk gelen festivalde, geleneksel kortej bu yıl özel içerikle düzenlenecek. Çocuklar ve gençlerin otlardan hazırlanan kostümlerle katılacağı kortejde, 'en iyi kostüm' yarışması da yapılacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin 15 yıldır büyük özverilerle sürdürüldüğünü ve artık uluslararası bir marka haline geldiğini belirtti. Denizli, festivalin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, geçen yıl 1,2 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını ve ekonomik katkının 560 milyon TL olarak hesaplandığını ifade etti. Ayrıca, festivalin özellikle sezon dışı dönemde esnaf ve üreticiler için can suyu niteliğinde olduğunu ekledi.

World Chefs Türkiye Başkanı Emrah Köksal Sezgin ise festivalin gastronomi dünyasında bir marka haline dönüştüğünü ve bu yıl ilk kez uluslararası akreditasyonla düzenleneceğini söyledi. Şeflerin kendi mutfaklarını Alaçatı otlarıyla birleştireceğini, yapılan reçetelerin kayıt altına alınacağını ve bu sayede dünya gastronomisinde Alaçatı'nın konuşulacağını belirtti. Festival, 12 ay turizmi hedefi doğrultusunda Çeşme'nin bahar aylarındaki önemli bir etkinliği olarak öne çıkıyor.

