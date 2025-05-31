Alaçatı Ot Festivali, 'Yılın En Etkili Gastronomi Festivali' Ödülünü KAZANDI

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Uluslararası Gastro Bodrum organizasyonunda "Yılın En Etkili Gastronomi Festivali" ödülüne layık görüldü.

14. Alaçatı Ot Festivali, bu yıl 20 farklı ülkeden katılımın sağlandığı, uluslararası gastronomi dünyasının önemli isimlerinin, Michelin yıldızlı ve ünlü şefler ile akademisyenlerin ağırlandığı Gastro Bodrum organizasyonunda "Yılın En Etkili Gastronomi Festivali" seçildi.

Dört gün boyunca Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, atölyeler, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, yarışmalar, doğa yürüyüşleri ve konserlerle ziyaretçilere renkli bir program sunan Alaçatı Ot Festivali, her yaştan katılımcının beğenisini topladı. Ziyaretçi akını, Alaçatı'nın doğasını, kültürünü ve mutfağını ulusal ve uluslararası alanda bir kez daha vitrine çıkardı.

Festival alanında kurulan stantlarda mevsimsel otlar ve yöresel tatlar ziyaretçilerle buluşturulurken, geleneksel tarifler modern dokunuşlarla yeniden yorumlandı.