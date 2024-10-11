Alaçatı Wind Fest 2024 Başladı

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(İZMİR) - Türkiye Yelken Federasyonu, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ve Çeşme Belediyesi iş birliği ile 9-13 Ekim günlerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen "Alaçatı Wind Fest 2024" basın toplantısı ile başladı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bölgemizde sörfün yükselerek artan uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan bir kent olması için var gücümüzle çalışacağız. Çeşme'de birlikte sörf yapmaya devam edelim" dedi.

Alaçatı, bir kez daha dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırlıyor. 14 farklı ülkeden 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Alaçatı Windfest 2024, Çeşme'de bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile başladı. Türkiye Yelken Federasyonu, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ve Çeşme Belediyesi iş birliği İstek Okulları, Signify, Axa Sigorta, Ford Çetaş ve Altınyunus'un destekleri ile Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ev sahipliğinde bu yıl 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen Alaçatı Wind Fest, PWA Youth & Junior Slalom Cup Şampiyonası ile rüzgar sörfü sahnesini çocuk ve genç sporculara sunuyor.

Toplantıya; İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü Başkanı Çağla Kubat, Signify Aydınlatma Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı Saner Kırık, İstek Okulları Bölge Müdürü Naciye Cangar, Ford Çetaş Şube Müdürü Serdar Üçyıldız, ve ulusal ve uluslararası pek çok basın mensubu ile yerli ve yabancı sporcular katıldı. Bu yıl Alaçatı Windfest'e katılan ülkeler ise Almanya, Aruba, Avusturya, Belçika, Bonaire, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya, Şeysel Adaları, Venezuela, Yunanistan ve Türkiye oldu.

İstanbul'da düzenlenen turizm fuarında olması nedeniyle toplantıya katılamayan Başkan Denizli ise katılımcılara görüntülü bir mesaj gönderdi. Denizli, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili sörf emekçilerimiz, sörf hocalarımız, sörf okullarımızın yıllardır Alaçatı'mızda sörfün dimdik ayakta durması için verdikleri mücadelenin bir parçası olabilmek için, Çeşme Belediyemiz olarak hiçbir gün vazgeçmeden daima yanlarında olmaya devam edeceğiz ve bölgemizde sörfün yükselerek artan uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan bir kent olması için var gücümüzle çalışacağız. Kıymetli hocalarımız, kıymetli öğrencilerimiz, değerli yarışçılar ve gururumuz olan sporcularımız bu festivalde ve yarışlarda sizlerin başarılarının daim olmasını diliyorum. Çeşme'de birlikte sörf yapmaya devam edelim."

Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan ise şöyle konuştu:

"Gelecek nesillere yapılan en değerli yatırımlardan"

"Çeşme Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz değeri her fırsatta ortaya koymaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Özellikle rüzgar sporları gibi doğayla iç içe branşlarda çocuklarımızı ve gençlerimizi desteklemek, onları bu alanlarda yetiştirmek bizim için yalnızca sportif bir faaliyet değil; aynı zamanda gelecek nesillere yapılan en değerli yatırımlardan. Alaçatı Wind Fest, bu çerçevede sadece bir spor etkinliği olmanın çok ötesine geçiyor, aynı zamanda çevreye ve doğaya verdiği değeri düzenlediği etkinliklerle de gösteriyor. Sulak alan gezisi ile Alaçatı Sulak Alanımızı korumanın ve bu doğal zenginliği geleceğe taşımanın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekiyor olmak oldukça değerli. Bu anlamda, böylesi önemli bir festivalin paydaşı olmaktan ve uluslararası alanda Çeşme'nin adını daha da yukarı taşımaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman sporun, doğanın ve gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Toplantının ardından İstek Lise Orkestrası'nın verdiği konserle, yerli ve yabancı sporcular hep birlikte eğlendi.