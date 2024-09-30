Alaçatı Wind Fest 2024 Başlıyor - Son Dakika
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Alaçatı Wind Fest 2024 Başlıyor

Alaçatı Wind Fest 2024 Başlıyor

Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü iş birliği ile düzenlenen Alaçatı Wind Fest 2024, 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, genç sporculara yönelik yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle dolu olacak.

30.09.2024 14:06  Güncelleme: 14:15
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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü iş birliği ile bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Alaçatı Wind Fest 2024, 9-13 Ekim günleri arasında düzenlenecek. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ederek, "Alaçatı'nın bu muhteşem enerjisini hep birlikte paylaşmak için herkesi festivalimize bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin rüzgar sporları cenneti Alaçatı, bir kez daha dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırlamaya hazırlanıyor. Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü iş birliği İstek Okulları, Signify, Axa Sigorta, Ford Çetaş ve Altınyunus'un destekleri ile Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ev sahipliğinde bu yıl 9-13 Ekim tarihleri arasında 4. kez gerçekleştirilecek olan Alaçatı Wind Fest, PWA Youth & Junior Slalom Cup Şampiyonası ile rüzgar sörfü sahnesini çocuk ve genç sporculara sunuyor.

Festival, ulusal ve uluslararası düzeyde 13 farklı ülkeden genç sporcuların üstün performansına tanıklık edecek. Alaçatı'nın eşsiz rüzgarları altında gerçekleşecek bu şampiyona, sadece yarışlardan ibaret olmayıp bölgeye eğitim, turizm ve spor alanlarında değer katacak pek çok etkinliği de içinde barındırıyor.

Denizli: "Alaçatı'nın muhteşem enerjisini hep birlikte paylaşalım"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tüm sporseverleri bu eşsiz festivale davet ederek, "Alaçatı Wind Fest, sadece rüzgar sörfü yarışlarının değil; aynı zamanda çevremizin korunması ve gençlerimizin sporla büyümesi için büyük bir fırsat. Alaçatı'nın bu muhteşem enerjisini hep birlikte paylaşmak için herkesi 9-13 Ekim tarihleri arasında festivalimize bekliyoruz" dedi.

Kubat: "Bu festivalde sörf yarışlarından çok daha fazlasını sizlere yaşatacağız"

Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü Başkanı Çağla Kubat ise "Her yıl ekim ayında Alaçatı Wind Fest rüzgarı gençler ve çocuklar için estirmeye devam ediyor. Festivalimizde hem windsurf cennetimizin doğal güzelliklerini hem de yelken sporunda genç kuşağımızın üstün sportif performansını tüm dünyaya bir kez daha göstermeyi hedefliyoruz. Bir hafta boyunca sponsorlarımızdan aldığımız güç ile eğitim, turizm ve spor alanında yöremize katkı sunacak etkinliklerle birlikte sörf koyumuzun ve Alaçatı Sulak Alanı'mızın korunmasıyla ilgili sosyal sorumluluk projeleriyle bu festivalde sörf yarışlarından çok daha fazlasını sizlere yaşatacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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