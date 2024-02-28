Alaeddin Yavaşca Anma Konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek - Son Dakika
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Alaeddin Yavaşca Anma Konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek

Alaeddin Yavaşca Anma Konseri Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenecek

Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Alaeddin Yavaşca Anma Konseri'nde, ünlü sanatçı Ahmet Özhan sahne alacak. Konserde, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde 18 parça seslendirilecek. Konser, Prof. Dr. Yavaşca'nın doğum günü haftasında saat 20.00'de başlayacak.

28.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda ünlü bestekar Alaeddin Yavaşca anısına konser düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünce 6 Mart'ta gerçekleştirilecek "Alaeddin Yavaşca Anma Konseri"nde, sanatçı Ahmet Özhan konuk sanatçı olarak sahnede olacak.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sahneye çıkacak olan Özhan, "Ümitsiz Bir Aşka Düştüm", "Artık Bu Solan Bahçede", "Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla", "Tadı Yok Sensiz Geçen Ne Baharın Ne Yazın" ve "Şimdi Bahara Erdim" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu 18 parçayı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Prof. Dr. Yavaşca'nın doğum günü haftasında düzenlenen konser 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaeddin Yavaşca Anma Konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaeddin Yavaşca Anma Konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek - Son Dakika
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