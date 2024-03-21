Alanya Balıkçı Barınağı'nda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Alanya Balıkçı Barınağı'nda Çıkan Yangın Söndürüldü

Alanya Balıkçı Barınağı\'nda Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan balıkçı barınağında iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

21.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı.

Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında teknelerden biri tamamen yandı, diğeri kullanılamaz hale geldi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde "Baba-A" ve "Admiral Black" isimli gezi teknelerinde yangın çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında 'Baba-A' isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AA

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