Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinin yanmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda 2 tur teknesi yangınının güvenlik kamerası kayıtlarında, bir teknede oluşan alevlerin kısa sürede büyüdüğü, bir süre sonra yanda bulunan tekneye sıçradığı görülüyor.
İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanan teknelere müdahalesi de görüntülerde yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Alanya Balıkçı Barınağı'nda İki Tur Teknesi Yanarken Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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