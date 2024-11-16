Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten Taşınmaz Uyarısı

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(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Belediyemize ait bazı taşınmazlardan kiralama süresi dolanların ve bunlara Portakal Büfeler de dahil, belediyemizin izni ve bilgisi dışında devredilmek istendiğine dair son zamanlarda duyumlar almaktayız. Belediyemize ait taşınmazların kiralama ve devir işlemleri için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'müzden bilgi alınması hususunu önemle hatırlatmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Başkan Özçelik, Alanya Belediyesi'ne ait taşınmazların kiralama ve devir işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Özçelik, şunları kaydetti:

"Belediyemize ait bazı taşınmazlardan kiralama süresi dolanların ve bunlara Portakal Büfeler de dahil, belediyemizin izni ve bilgisi dışında devredilmek istendiğine dair son zamanlarda duyumlar almaktayız. Söz konusu taşınmazların ihaleleri yapılacak olduğundan devir işleminin yapılması mümkün değildir. Değerli halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması, bizim en öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda belediyemize ait taşınmazların kiralama ve devir işlemleri için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'müzden bilgi alınması hususunu önemle hatırlatmak istiyorum."