Alanya Belediyesi Destek Eğitim Kursları'nda 694 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Destek Eğitim Kursları'nda 694 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim

Alanya Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle Etüt ve Kurs Merkezleri’nde toplamda 694 öğrenciye ücretsiz olarak eğitim veriyor.

25.02.2025 14:43
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle Etüt ve Kurs Merkezleri'nde toplamda 694 öğrenciye ücretsiz olarak eğitim veriyor.

Alanya Belediyesi, "Geleceğiniz İçin Bizimle Başarıya Adım Atın" temasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarına yönelik ücretsiz kurs hizmetleriyle akademik gelişimlerine katkı sağlıyor.

Destek Eğitim Kursları'nda konu anlatımları, üniversite sınavına hazırlık çalışmaları, okul yazılı çalışmaları, konu değerlendirme sınavları, her hafta uygulanan deneme sınavları, Türkiye geneli deneme sınavları, bireysel öğretmen destekli soru çözümleri, birebir dersler, veli ve öğrenci seminerleri, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti, mentörlük sistemi ile öğrencilere kitap desteği veriliyor.

Payallar Mahallesi'ndeki Şehit Aybüke Öğretmen Destek Eğitim Kursu'nda 23 şube 291 öğrenci ve Fahri Gürses Destek Eğitim Kursu'nda 27 şube 403 öğrenci kontenjanıyla öğrenciler için alanında uzman öğretmenlerle sayısal, eşit ağırlık, dil alanlarında sınav grubuna hizmet veriliyor. Destek Eğitim Kursları'nda konferans salonundan dijital kütüphaneye, bilgisayar laboratuvarından sınav stresinden uzaklaşmaları için sosyal alanlara, modern ve donanımlı şekilde öğrenciler destekleniyor.

Fahri Gürses Destek Eğitim Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, "Burada geçirdiğimiz zaman çok verimli geçiyor. Her hafta deneme sınavı olmamız, genç ve dinamik öğretmen kadrosu, birebir dersler, rehberlik servisi bize çok fazla katkı sağladı. Ayrıca hem dersler hem de psikolojik anlamda her türlü imkanın ücretsiz olması bizim için büyük bir kolaylık. Alanya Belediyesi' ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi Destek Eğitim Kursları'nda 694 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim - Son Dakika

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