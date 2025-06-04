Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, 2.465 Çocuğa Ulaşarak Sağlık ve Gelişim Desteği Sağladı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, 2.465 Çocuğa Ulaşarak Sağlık ve Gelişim Desteği Sağladı

04.06.2025 15:59  Güncelleme: 16:59
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Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, 2024-2025 eğitim yılı boyunca 29 okulda 2.465 çocuğa sağlık ve gelişim destek programı sunarak erken tanı ve eğitim desteği sağlamıştır. Uzman ekip, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek için okul ziyaretleri gerçekleştiriyor.

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca okullarda yürüttüğü sağlık ve gelişim destek programıyla 2 bin 465 çocuğa ulaştı.

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi diyetisyen, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog ve odyologdan oluşan ekibiyle çocukların erken dönemde tanı alması ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kızılcaşehir İlköğretim Okulu'na giden ekip, kapsamlı bir tarama yaptı. Uzman ekibe, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu ve Kızılcaşehir Muhtarı Hüseyin Demirer eşlik etti.

"Çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de artan bir ivmeyle devam edeceğiz"

Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'mizin uzman ekibiyle birlikte, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla ilçe genelindeki okullarımıza düzenli olarak ulaşıyoruz. Çünkü biz çocuklarımızın geleceği için bugünden yanlarındayız. Erken tanı ve eğitim desteği, çocuklarımızın geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biridir. Alanya Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerinden birini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de artan bir ivmeyle devam edeceğiz" dedi.

29 okulda 2 Bin 465 çocuğa ulaşıldı

5 branşta uzman desteğiyle 29 okulda binlerce çocuğa ulaşılan programda odyolog, bin 43 öğrenciye işitme taraması yaparak 70 öğrenciyi sağlık kuruluşlarına yönlendirdi. Fizyoterapist, 347 öğrenciye skolyoz taraması uygulayıp 104 öğrenciyi ortopedik sorunlar için takip altına aldı. Diyetisyen, 347 öğrenciye sağlıklı beslenme eğitimi vererek obezite ve diğer sağlık sorunlarına karşı önlem aldı. Psikolog, 350 öğrenciye engelli farkındalığı eğitimi sunarak empati ve hoşgörüye dikkat çekti. Çocuk gelişimi uzmanları ise 378 öğrenciyle akıl ve zeka oyunlarıyla gelişimsel farklılıkları belirleyip, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için erken yönlendirmeler yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, 2.465 Çocuğa Ulaşarak Sağlık ve Gelişim Desteği Sağladı - Son Dakika

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