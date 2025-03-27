Alanya Belediyesi, Fatma Yüksel'e Konteyner Ev Desteği Sağladı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi, Fatma Yüksel'e Konteyner Ev Desteği Sağladı

Alanya Belediyesi, Demirtaş Mahallesi'nde zor şartlarda yaşayan Fatma Yüksel'e konteyner ev tahsis etti. Belediye yetkilileri, Yüksel'in yaşam koşullarını iyileştirmek için harekete geçti ve ona yeni bir ev sundu.

27.03.2025 14:51
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, Demirtaş Mahallesi'nde zor şartlarda yaşayan Fatma Yüksel'e konteyner ev desteği sağladı.

Alanya Demirtaş Mahalle Muhtarı Ali Mecek'in, Fatma Yüksel isimli vatandaşın zor koşullarda yaşadığını bildirmesi üzerine Alanya Belediyesi ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'nde uygun görülen bir alana konteyner ev yerleştirdi.

Konteyner evi, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz ve İrem Yunusoğlu ile Demirtaş Mahalle Muhtarı Ali Mecek teslim etti.

Başkan Danışmanı Konukçu, "Fatma teyzemizin sıkıntısını çözmeye geldik. Sosyal Yardım İşleri'ne başladığımda Osman Tarık Özçelik Başkanımızla bu şehirde ihtiyaç sahibi olanlara daha çok elimizi dokunalım demiştik. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda ihtiyaç sahibi herkesin yanında elimizden geldiği kadar duruyoruz. Derdimiz ve çabamız, halkımızın hayatını daha güzel bir hale getirmektir. Muhtarımız durumu iletti ve çözmek de bize nasip oldu" dedi.

Muhtar Mecek de Yüksel'i konforlu ve yaşanabilir bir ortama kavuşturdukları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Fatma teyzemizin böyle bir konteynere ihtiyacı olduğunu öğrendiğim anda Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik ile irtibata geçerek, kendisinden talep ettik. Çok kısa sürede bize olumlu dönüş yaptılar. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize ve emeği geçen tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi'ni sosyal yardımlarda her zaman önde görüyorum. Sağ olsunlar" diye konuştu.

Belediye Meclis Üyesi Solmaz ise "Fatma ablamız, benim çocukluğumdan beri tanıdığım, Demirtaş'ta yaşayan bir ablamız. Evini kaybetmişti ve komşuların tek göz odalarında banyosuz, tuvaletsiz yerlerde yaşamak zorunda kaldı. Kronik hastalıkları da var ve büyük zorluklar çekiyordu. Çok şükür Fatma ablamızın sorununu çözdük. Bundan sonraki yaşamında daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde burada sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Yeni evine kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşayan Yüksel, Özçelik ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi, Fatma Yüksel'e Konteyner Ev Desteği Sağladı - Son Dakika

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