Alanya Belediyesi Fırtınaya Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Fırtınaya Karşı Teyakkuzda

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Alanya Belediyesi, meteorolojik uyarılar nedeniyle fırtına öncesi hazırlıkları tamamlayarak 88 personel ve 37 iş makinesi ile 24 saat hazır bekleyecek.

20.12.2024 17:35  Güncelleme: 18:50
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ekipleri, meteorolojik uyarı nedeniyle hafta sonu için teyakkuza geçti. 88 personel, 37 iş makinesi ve araç, 24 saat boyunca hazırda bekleyerek olası bir olumsuzluğa acil müdahalede bulunacak.

Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle meteorolojiden gelen fırtına uyarısı doğrultusunda gerekli hazırlıkları yaptı. Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Afet İşleri Müdürü Mehmet Ali Sivri ve görevli çavuşlar, son kontrolleri gerçekleştirerek, ekiplere uyarılarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre yapılan uyarıda, "Rüzgarın, Kaş-Anamur (Antalya Körfezi) arasında yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (22.12.2024) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyoruz" denildi.

Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürü Mehmet Ali Sivri, meteorolojik uyarıya tam kadro hazır olduklarını belirterek, vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Sivri, "Afet İşleri Müdürlüğü olarak tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan bu süreci atlatmayı hedefliyoruz. Olası bir durumda ise vatandaşlarımız 444 82 07 numaralı Çözüm Masamıza ulaşarak ihbarda bulunabilirler. 88 personel, 37 iş makinesi ve aracımızla 24 saat tam kadro hazırız" diye konuştu.

Alanya Belediyesi Fırtınaya Karşı Teyakkuzda
Kaynak: ANKA

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