Alanya Belediyesi Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti

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(ANTALYA)- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Belediye personeli, son günlerde kadınlara yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için siyah giyindi. Başkan Özçelik, "Kadınlarımız, evlerimizin, ailelerimizin ve toplumumuzun temel direğidir" dedi.

Alanya Belediyesi, son günlerde artan kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı farkındalık oluşturmak, bu konuya dikkat çekmek için siyah giydi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, başkan yardımcıları, personel ile siyah kıyafet giyerek, mesai öncesinde Belediye hizmet binası önünde bir araya geldi ve yaşanan olaylara tepki gösterdi.

"Annelere sesleniyorum; çocuklarınızın eğitiminden asla taviz vermeyin"

Belediye Başkan Osman Tarık Özçelik, personele bu anlamlı etkinliğe katıldıkları için teşekkür ederek, "Belediye olarak bugün mesaimize, son günlerde kadınlarımız üzerinde yoğun bir şekilde gerçekleşen taciz, dayak, yaralama, öldürme gibi insanlık dışı davranışları ve şiddet olaylarını protesto etmek adına siyah giyerek başladık. Tüm belediye çalışanlarımız bu aktiviteye katılmak istediler ve siyah giyinerek en azından farkındalık yaratabilmek adına bugün burada bu fotoğrafı verdik. Annelere sesleniyorum; çocuklarınızın eğitiminden asla taviz vermeyin ve internet ortamında nerelere uğradığını takip ediniz. Eğitimleri ile ilgili eşinizle, çevrenizle beraber çok dikkatli olalım ve arkadaşlarını iyi seçelim. Kadınlarımızı baş tacı etmeliyiz. İnanıyorum bizim toplumumuz bunu yapabilecek kabiliyete sahiptir. Biz hep birlikte bu farkındalığı oluşturabilmeliyiz" diye konuştu.