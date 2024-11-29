Alanya Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Tarihi Gezi - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Tarihi Gezi

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Alanya Belediyesi, Taşbaşı ve Öteköy Mahallesi sakinleri için düzenlediği geziyle 65 yaş üstü 25 vatandaşı tarihi ve doğal güzelliklerle tanıştırdı. Katılımcılar, Alanya Kalesi ve çevresindeki önemli yerleri ziyaret etme fırsatı buldu.

29.11.2024 11:58  Güncelleme: 12:05
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından Taşbaşı ve Öteköy Mahallesi sakinleri için düzenlenen geziyle, 65 yaş üstü 25 vatandaş ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Alanya Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesindeki 65 yaş üstü vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen "Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri" devam ediyor. Renkli görüntülere sahne olan gezi, bu hafta Taşbaşı ve Öteköy Mahalleleri için düzenlendi. 25 vatandaşın katıldığı etkinliğe, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Öteköy Mahalle Muhtarı Ahmet Bülbül de eşlik etti.

Daha önce Alanya Kalesi'ni gezme imkanı bulamamış vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Teleferik, Ehmedek, İç Kale, Kültür Evleri ve Damlataş Mağarası'nı gezen vatandaşlar, projeyle sosyalleşme imkanı da elde ettiler.

Katılımcılara, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in selamlarını ileten Zavlak, "Alanya Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kırsal bölgede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın şehir merkezine gelmesi ve Alanya'mızın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanları olmuyor. Pek çok vatandaşımız bugün, Alanya Kalesi'ni ilk kez gördüğünü ya da çok uzun yıllardır buralara gelemediklerini söylediler. Onların teveccühü bizim için büyük bir mutluluk. Bugün iki mahalle ile gezilerimiz devam etti. Alanya'daki tüm kırsal mahallelerimizde de etkinliğimiz sürecek" dedi.

Alanya Belediyesi\'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Tarihi Gezi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Tarihi Gezi - Son Dakika

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