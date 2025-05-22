Alanya Belediyesi'nden Engelsiz Sanat Atölyesi ile Kabak Sokağı Projesi

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve üretkenliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kabak Sokağı Projesi" kapsamında Engelsiz Sanat Atölyesi'nde eğitim alan 20 engelli bireyin el emeğiyle hazırlanan yaklaşık 2 bin su kabağı lambası, Kabak Sokağı'na asıldı.

Alanya Belediyesi'nin sosyal ve kültürel açıdan büyük önem verdiği Kabak Sokağı Projesi, bu yıl da Alanya caddelerini aydınlatmaya devam edecek. Proje kapsamında 500 su kabağı revize edilerek yenilenirken, 250 su kabağı ise Alanya Belediyesi Aile Çay Bahçesi'ne yerleştirildi.

Gerek yenilenen ürünlerle gerekse farklı noktalara yayılan dekoratif unsurlarla engelli bireylerin üretimi daha geniş bir alanda görünür hale geldi. Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu da engelli bireylere eşlik etti.

Turistik cazibe noktası haline geldi

Kabak Sokağı, sosyal sorumluluk projesi olmakla kalmayıp, Alanya'nın turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlıyor. Rengarenk lambalarla donatılan sokak, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve turistlerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan sokak, görsel estetiğiyle kente ayrı bir renk katarken, ziyaretçilere de unutulmaz anılar sunuyor.

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, projenin hem sosyal hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kent dekorunda Alanya'ya ait olan ürünlerin görünür kılınması için uğraşıyoruz"

"Engelsiz Park ve Yaşam Merkezimizde engelli bireylerimizin beceri geliştirmek, sosyalleşmek, sosyal yaşama katılmak için başladığı hikaye, kentimizin bir dekoru haline geldi. Özellikle kent dekorunda Alanya'ya ait olan ürünlerin görünür kılınması için uğraşıyoruz. Alanya Belediyesi olarak su kabağı tohumlarını dağıtarak, şehirde mümkün olduğu kadar çok daha geniş alanda ekimini ve sonrasında da ürünlerin görünürlüklerini artıracak etkinliklere destek veriyoruz. Bu projenin farklı mahallelerde farklı ticari alanlarda dekor olarak kullanılmasını çok istiyoruz ve bu bağlamda çok yerden talep var. Umarım şehrin daha geniş alanlarında dekor olarak su kabağı kullanılır ve günlük yaşamımızın bir parçası olur.

"Bu hikayenin arkasında engelli bireyler var"

Özellikle Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'mizin sanat atölyesinde engelli arkadaşlarımızın hayata dahil olması, onlara ek gelir oluşturulması, beceri geliştirmeleri ve meslek edinmeleri konusunda çok ciddi bir çaba var. Engellilik, hayatın içerisine aktif katılımı sağlandığında aşılabilen bir konu. Herkes bilsin ki bu hikayenin arka planında Alanya'daki engelli arkadaşlarımızın büyük bir emeği ve yaratıcılığı var. Biz o insanların kentte daha çok izi ve emeği olması için çaba sarf ediyoruz ve bunu ilerleyen günlerde farklı projelerle görünür kılmak istiyoruz. Hem personel arkadaşlarıma hem de engelli arkadaşlarımıza emekleri için tek tek teşekkür ederim."

Engelli bireyler ise emeklerinin bu şekilde topluma sergilenmesinin gurur verici olduğunu ve yaptıkları işin değer görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Alanya Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti.