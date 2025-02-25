Alanya Belediyesi'nden Sözlü Tarih Projesi Tanıtımı

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, bölgenin yakın geçmişini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü "Sözlü Tarih Çalışması"nın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi tarafından uzun süredir yürütülen Sözlü Tarih Çalışması projesinin tanıtım toplantısı, Hasanağalar Konağı'nda geniş bir katılımla düzenlendi. Toplantıya, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Abdullah Akbaş, Ali Yenialp, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Proje kapsamında Alanya'nın belirli dönemlerine tanıklık eden kişilerin anıları ve sohbetleri kayıt altına alınarak derlendi. Programda, projeye katkı sunan konuklara teşekkür edilirken; toplantıya katılanlar, belgeselin bazı bölümlerini izleme fırsatı buldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Alanya'nın kültürel mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, "Belediye olarak sadece bugünü değil, geçmişimizi de koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz var. Bu proje, şehrimizin hafızasını oluşturmak ve unutulmaya yüz tutmuş hikayeleri kayıt altına almak adına büyük bir adımdır. Daha önce fotoğraflar toplamıştık ve bugün 10 binin üzerinde fotoğraf arşivimiz var. Bunun ikinci adımı olarak bu projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Alanya Belediyesi Kültür- Sanat Youtube sayfası tanıtıldı

Hacıkura, Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Alanya Belediyesi Kültür-Sanat YouTube sayfasının da tanıtımını yaptı. Sayfanın, Alanya'nın tarihine, kültürel ve sanatsal mirasına ilişkin içerikler sunacağını belirten Hacıkura, Sözlü Tarih çalışmaları başta olmak üzere, kültürel etkinliklerin, belgesellerin ve röportajların bu platform üzerinden geniş kitlelere ulaşacağını dile getirdi.

Haşim Yetkin Hoca ve katılımcılardan anılar paylaşıldı

Programın ilerleyen bölümünde, Alanya'nın önemli tarihçilerinden emekli öğretmen Haşim Yetkin, anılarını ve önemli tarihi olayları konuklarla paylaştı. Ardından sözlü tarih çalışmasına katılım sağlayan isimler sahneye davet edilerek, Başkan Özçelik ve Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak tarafından takdim edilen hediyelerle onurlandırıldı.

Alanya'nın kültürel hafızasına katkı devam edecek

Başkan Özçelik, kültürel miras ve tarih çalışmaları kapsamında yeni projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Özçelik, "Alanya'nın tarihini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için her alanda çalışmalarımız sürecek. Yeni projelerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.