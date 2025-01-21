Alanya Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Eğitici Etkinlikler

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi ile Çocuk Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici atölyeler düzenliyor.

Yarı yıl tatiline giren öğrencilere yönelik, Alanya Belediyesi Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi ile Çocuk Kütüphanesi'nde 15 gün boyunca sürecek etkinlikler, "Alanya'yı Tanıyorum, Mozaik Atölyesi" ile başladı. Restore edilen Hacı Karanfil Konağı'nda hizmet vermeye başlayan Çocuk Kütüphanesi'nde öğrenciler, düzenlenen etkinliklere ücretsiz katılım sağlıyor.

Çocuk Kütüphanesi Taş Boyama Atölyesi, Beden Perküsyonu, Küçük Prens P4C, Hayalindeki Maskeyi Tasarla, Keçe Ayraç Atölyesi, Oyun ve Etkinlik Saati ve Boyama Atölyesi gibi birçok etkinlikle öğrenciler keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Ücretsiz etkinliklere katılan öğrenciler ile velileri, uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e teşekkür etti.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, etkinliklere katılmak için önceden kayıt yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca ilgili telefon numaralarından detaylı bilgi alınarak, kayıt yaptırılabileceği kaydedildi. Cumartesi günleri de açık olan Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklar ve yetişkinler için ödünç kitap hizmeti de veriliyor.