Alanya'da 14. Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da 14. Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu Hazırlıkları Başladı

Alanya'nın tarihine ve kültürel yapısına ışık tutacak olan 14. Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu, Alanya Belediyesi ve ALSAV iş birliğiyle 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyuma sosyal ve beşeri bilimler alanındaki akademik bildiriler kabul edilecek.

05.03.2025 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Alanya'nın tarihine, kültürüne ve sosyal yapısına ışık tutacak 14'üncü Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu için hazırlıklar başladı. Alanya Belediyesi Alanya Araştırmaları Merkezi ve Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğiyle düzenlenecek sempozyum, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Alanya Belediyesi ve ALSAV iş birliğinde 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek 14. Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu'na, ilçe ile ilgili sosyal ve beşeri bilimler alanlarında daha önce yayımlanmamış akademik bildiriler kabul edilecek. Türkiye genelindeki üniversitelere sempozyumun duyurulması amacıyla resmi yazılar gönderilmeye başlanırken, başvuru süreci Alanya Belediyesi'nin 'www.alanya.bel.tr' adresi üzerinden erişime açıldı.

Sempozyumun bildiri özetleri için son teslim tarihi 15 Nisan 2025, kabul edilen bildirilerin açıklanması 15 Mayıs 2025 ve tam metin bildirilerin teslimi 30 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Sempozyuma ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, '[email protected]' adresi üzerinden ilgililerle iletişime geçebilecek.

Kaynak: ANKA

Alanya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sempozyum, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da 14. Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:23 Ekonomide tüm gözler bugünkü kritik kararda Ekonomide tüm gözler bugünkü kritik kararda
07:46 Ece Gürel’i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı Ece Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı
07:40 3. dünya savaşı ilanı gibi Fransa’dan nükleer silah hamlesi 3. dünya savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
07:23 Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı İlk sorusu bu oldu Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
02:55 Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu İşte ekiplerin genç mimarın bulduğu anlar Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarın bulduğu anlar
13:11 Rekabet Kurulu’ndan “Mackolik“e 13 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan "Mackolik"e 13 milyon lira ceza
12:58 Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti
12:57 Nilperi Şahinkaya “Senegalli futbolcu bana yazdı“ dedi, herkes o ismin peşinde Nilperi Şahinkaya "Senegalli futbolcu bana yazdı" dedi, herkes o ismin peşinde
12:54 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
12:36 Türkiye’de maaşlar enflasyon karşısında adeta eriyor Türkiye'de maaşlar enflasyon karşısında adeta eriyor
12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:03 Bankta oturan iki kardeşi öldüren şüpheliden “oruç“ savunması Bankta oturan iki kardeşi öldüren şüpheliden "oruç" savunması
12:03 Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 08:57:47. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da 14. Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.