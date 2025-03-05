Alanya'da 14. Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu Hazırlıkları Başladı

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(ANTALYA) - Alanya'nın tarihine, kültürüne ve sosyal yapısına ışık tutacak 14'üncü Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu için hazırlıklar başladı. Alanya Belediyesi Alanya Araştırmaları Merkezi ve Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğiyle düzenlenecek sempozyum, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Alanya Belediyesi ve ALSAV iş birliğinde 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek 14. Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu'na, ilçe ile ilgili sosyal ve beşeri bilimler alanlarında daha önce yayımlanmamış akademik bildiriler kabul edilecek. Türkiye genelindeki üniversitelere sempozyumun duyurulması amacıyla resmi yazılar gönderilmeye başlanırken, başvuru süreci Alanya Belediyesi'nin 'www.alanya.bel.tr' adresi üzerinden erişime açıldı.

Sempozyumun bildiri özetleri için son teslim tarihi 15 Nisan 2025, kabul edilen bildirilerin açıklanması 15 Mayıs 2025 ve tam metin bildirilerin teslimi 30 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Sempozyuma ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, '[email protected]' adresi üzerinden ilgililerle iletişime geçebilecek.