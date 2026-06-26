Alanya’da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce gerçekleştirilen saha uygulamasında, "kasten yaralama" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A. (32) ile "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (50) yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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