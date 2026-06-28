Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde 2 caretta caretta ölü bulundu.
Yeşilöz ve Seki mahallelerindeki sahilde hareketsiz halde bulunan caretta carettaları gören vatandaşlar, durumu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ALÇED ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından ölü caretta carettaları bulundukları yerden alarak uygun bir alana gömdü.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da 2 Ölü Caretta Caretta Bulundu - Son Dakika
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