Alanya'da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Balon Park Coşkusu

Haber: SEYİT ALP BERBER

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin Hacet Mahallesi'nde yaşama geçirdiği Balon Park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocukları ağırladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Balon Park, minikler tarafından hafta içi ve hafta sonu yoğun olarak ziyaret ediliyor. Aynı anda 40 çocuğun eğlenebileceği, yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu parkta, seanslar halinde eğlenme fırsatı bulan çocuklar; şişme kaydırak, hayal dünyası, dev lunapark ve üçlü trambolin gibi oyun parkurlarında eğlenmenin ayrıcalığını tadıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocukların tercihi Balon Park oldu. Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, parkta eğlenen çocuklara rüzgar gülü ve dondurma ikram ederek, bayramlarını kutladı.