Alanya'da 40 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Haşim Bulukgiray'ın (40) yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Bulukgiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bulukgiray'ın cenazesi incelemelerin ardından Alanya Belediyesi Morguna gönderildi.
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