Alanya\'da 63 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 63 bin 495 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Melahat Seher İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Servet Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem katıldı. Törene katılanlan okuldaki resim sergisini gezdi. Sınıflarda öğrencilerle görüşen Kaymakam Ürkmezer ile beraberindekiler karnelerini verdi. Törende konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, öğrencilere karne hediyesi olarak sinema bileti dağıttı.

HABER-KAMERA: Alkın BİRİCİK