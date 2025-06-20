Alanya'da Akaryakıt Depolama Tesisi Eylemi

Aytemiz Alanya akaryakıt depolama tesisine tepki

Tesislerin önünde toplanan vatandaşlar eylem yapıp pankart açtı

Avukat Halime Şenli:

"10 dakika içinde 15 tanker yanaşıp dolum işlemi yapıldı"

"ÇED raporu almadan bu depoları büyütebiliyorlar. Depolama tesisi her türlü tehlikeye açık bir yer"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Aytemiz firmasına ait LPG dolum ve depolama tesisine yönelik tepkiler büyüyor. Uğrak Mahallesi'nde kurulması planlanan depolama merkezi ile Yeşilöz Mahallesi sahiline yanaşacak depolama gemileri, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Alanya'nın Yeşilöz sahilinde Aytemiz firmasına ait akaryakıt depolama alanında Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun olumlu sonuçlanmasına itiraz eden bölge halkı, tesisin turizmi olumsuz etkileyeceğini belirterek eylem yaptı. Yeşilöz sahilinde bir araya gelen vatandaşlar, "Yeşilöz sahilinde, denizinde dolum tesisi istemiyor" pankartlarıyla tepkilerini sürdürdü. Mahalle sakinleri, depolama sisteminin kaldırılması için gerekli yasal başvuruların yapıldığını ifade etti. Sürecin takipçisi olacaklarını belirten vatandaşlar, hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

Sahilde ve depolama alanında hakim ve bilir kişiler tarafından keşif yapıldı. Yapılan keşif sonrası değerlendirmelerde bulunan Av. Halime Şenli, "Bugün Aytemiz'e açtığımız ÇED olumlu karar iptali davasında keşif günüydü. Antalya İdari Dairesinden hakim geldi. 7 tane bilirkişimiz geldi. Hem burada depolama tesisini gezdiler hem ise sahili gezdiler. İskeleden gelen boruları gördüler. Tesisteki dranej tesisini gördüler. Hepsini belgelediler. Keşif yapıldı. Bizler de davacı vekilleri olarak burada hazır bulunduk. Açılan iki dosyanın da keşfi yapıldı. Bundan sonraki süreç raporu bekleyeceğiz. Hakim bey rapordan sonra kararı vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

10 dakikada 15 tanker doldu

Aytemiz'in depolama tesisinde 10 dakika boyunca 15 tankerin tanker dolum işlemi gerçekleştiğinin altını çizen Halime Şenli " Burada 10 dakika bekledik. 10 dakika içinde 15 tanker doldu çıktı. İçeride bizi ve mahkeme heyetini içeriye almak istemediler. Bütün Alanya halkı ve Yeşilöz halkı bilsin burada bir bomba var. Arkamızda depolama tesisi tankerler için ÇED gerekli değildir kararı var. ÇED raporu almadan bu depoları büyütebiliyorlar. Depolama tesisi her türlü tehlikeye açık bir yer. Aytemiz artık Ruslara satıldı. Ülkemize her yönüyle yabancılara teslim etmiş oluyoruz" dedi.

Öte yandan, Aytemiz firmasından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.