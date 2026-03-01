Alanya'da Apartman Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oba Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iki kişi, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.